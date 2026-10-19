Apple anuncia nuevo evento para el 28 de octubre: ¿Qué productos podrían revelarse?

Apple anunció una nueva presentación de productos para el próximo miércoles 28 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos.

Bajo el lema “Pro and tell”, la compañía convocó a periodistas y creadores de contenido a un encuentro presencial que estará marcado por las expectativas de renovación de su catálogo de computadores.

La invitación fue difundida por Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, a través de redes sociales. La empresa no ha confirmado qué dispositivos presentará ni si habrá una transmisión en línea.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

Este es el segundo anuncio de Apple durante octubre, luego de las novedades que dio a conocer para su ecosistema de hogar inteligente (Apple TV 4K, HomePod mini 2, Apple HomeView y el Apple Home Collection). Esta vez, el nombre elegido para el encuentro apunta a la línea profesional de la compañía, especialmente a los computadores Mac.

Entre los posibles lanzamientos se encuentran nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, una versión de entrada del portátil y un iMac renovado. Las filtraciones también apuntan a la llegada de un nuevo iPad mini, como parte de una actualización más amplia del catálogo de la compañía.

Por ahora, Apple no ha entregado detalles oficiales sobre los productos que presentará en el encuentro. Se espera que la jornada esté centrada en su línea Mac, aunque también podría incluir novedades en otros dispositivos de la compañía.