La Coordinadora Feminista 8M respondió al balance entregado por Carabineros respecto al supuesto número de manifestantes que llegaron a la marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Santiago. Mientras que desde la institución aseguraron que la cifra fue de 150 mil, la organización sostiene que dos millones de personas llegaron a Plaza Italia. La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, cifró en 800 mil las asistentes a la manifestación.

En entrevista con Marca Registrada de CNN Chile, la vocera de la coordinadora, Javiera Manzi, señaló que “esto no es un error de Carabineros, no es que no hayan querido ver algo. Más bien es un intento declarado de una institución que busca minimizarnos y negar la potencia de lo que está en curso. Cuando vemos sus cifras, ¿qué es lo que aparece? Es la negación de que hoy día la revuelta sigue”.

Manzi también destacó el carácter histórico de la jornada, argumentando que “no solamente fuimos dos millones sólo en Santiago y ya hablamos de tres millones a lo largo de todo el país, sino que pusimos por delante nuestra vida como problema político“.

“Quisimos decir que para cambiar la historia no hay que pedir permiso, que somos más y vamos a seguir siendo más contra el terrorismo de Estado”, manifestó.

Insultos a carabineras

Ante los gritos de las manifestantes a las uniformadas que resguardaban la marcha, la vocera señaló que las violaciones a los derechos humanos ejecutadas por la institución “justifican la rabia y la necesidad de decir que no queremos más la violencia policial”.

“Carabineros es una institución que viola los derechos humanos, que ha amenazado nuestras vidas, que ha violado, abusado, mutilado, y lo sigue haciendo. Ayer, mientras marchábamos, una de las manifestantes, Martina, de 18 años, recibió a quemarropa una lacrimógena en su rodilla. Mientras nosotras terminábamos la jornada de movilizaciones, ella estaba siendo operada en la noche”, relató.

Feminismo, ¿patrimonio de un sector político?

Finalmente, frente a la pregunta de si el movimiento contra la violencia de género es patrimonio de un sector político en específico, Manzi respondió que “el feminismo es necesariamente plural, por eso hablamos de feminismos”.

Sin embargo, también explicó que la Coordinadora 8M entiende su feminismo “como un feminismo de los pueblos, como un feminismo que se levanta, como una transformación radical de la vida y con eso sí tenemos diferencias con otros sectores, quienes, por ejemplo, van a enfatizar la disputa contra lo que se llama el ‘techo de cristal’”

“Cuando la principal reivindicación sea cómo tener un cupo dentro de los directorios de empresas corporativas; no nos interesa que haya algunas pocas arriba si es que la mayoría sigue en condiciones de desigualdad, en condiciones precarias”, concluyó.