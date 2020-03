“Porque ella vio”. Así se llama la colaboración entre Netflix y la ONU en la que 55 mujeres vinculadas al cine y las series se unieron para entregar una recomendación para ver el 8 de marzo, día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

“Netflix y ONU Mujeres se han unido para celebrar las historias que han inspirado a las mujeres que nos inspiran“, escribieron desde la cuenta de Twitter del servicio de streaming.

Y continúan invitando a descubrir “una colección de series, documentales y películas, curada por mujeres de todo el mundo” que puedes ver en este enlace.

Entre las actrices y directoras destacadas que participan en la lista son Paulina García, Millie Bobbie Brown, Yalitza Aparicio, Ava DuVernay, Lali Espósito, Laverne Cox, Salma Hayek y Sophia Loren, entre otras.

En tanto que entre las series destacadas se encuentran Sex Education, Orange Is the New Black, Grace and Frankie, The Keepers y The Crown.

Mientras que algunas de las películas, tanto de ficción como documentales, mencionadas son Frances Ha, Historia de un matrimonio, What Happened, Miss Simone?, Joan Didion: El centro cede, Aquarius, Miss Americana, Feministas: ¿qué estaban pensando? y Roma.

Acá la lista completa de las recomendaciones de 55 artistas:

Alejandra Azcárate (Colombia): Vis a vis

Alice Wu (EE.UU.): Frances Ha

Andrea Barata Ribeiro (Brasil): Sex Education

Anna Winger (Alemania): Unbreakable Kimmy Schmidt

Ava DuVernay (EE.UU.): Un viaje en el tiempo

Bárbara López (México): Scandal

Beren Saat (Turquía): Bird Box

Bruna Mascarenhas (Brasil): Quién te cantará

Cecilia Suárez (México): Historia de un matrimonio

Chris Nee (EE.UU.): Orange Is the New Black

Christian Serratos (EE.UU.): Goop lab con Gwyneth Paltrow

Cindy Bishop (Tailandia): Anne with an E

Elena Fortes (México): Atlantique

Esther Acebo (España): Chef’s Table: Bo Songvisava

Fadily Camara (Francia): How to Get Away with Murder

Fanny Herrero (Francia): Blanche Gardin: Je parle toute seule

Fatimah Abu Bakar (Malasia): Bebés

Francesca Comencini (Italia): What Happened, Miss Simone?

Giovanna Ewbank (Brasil): Coisa Mais Linda

Hanna Ardéhn (Suecia): El silencio de los inocentes

Hazar Ergüçlü (Turquía): House of Cards

Hend Sabry (Egipto): Joan Didion: El centro cede

Ida Elise Broch (Noruega): RuPaul’s Drag Race

Janet Mock (EE.UU.): Paris Is Burning

Joyce Cheng (Hong Kong): Queer Eye

Juliana Vicente (Brasil): Así nos ven

Kemi Adetiba (Nigeria): King of Boys

Kiara Advani (India): Bajo el hechizo del deseo

Lali Espósito (Argentina): Un lugar llamado Notting Hill

Lana Condor (EE.UU.): Grace and Frankie

Lauren Morelli (EE.UU.): Julie & Julia

Laurie Nunn (Inglaterra): The Keepers

Laverne Cox (EE.UU.): Brené Brown: La llamada de la valentía

Liz Garbus (EE.UU.): She’s Gotta Have It

Logan Browning (EE.UU.): Someone Great: Alguien extraordinario

Lynn Fainchtein (México): 2001: Odisea del espacio

Marcela Benjumea (Colombia): Muertos para mí

Mercedes Morán (Argentina): Aquarius

Mika Ninagawa (Japón): El imperio de los sentidos

Millie Bobby Brown (Reino Unido): Miss Americana

Mina El Hammani (España): ¿Qué co#o está pasando?

Mindy Kaling (EE.UU.): Chewing Gum

Mira Lesmana (Indonesia): Roma

Mithila Palkar (India): Hannah Gadsby: Nanette

Nahnatchka Khan (EE.UU.): Adultos jóvenes

Ngô Thanh Vân (Vietnam): Mujer Maravilla

Nosipho Dumisa (Sudáfrica): Gravedad

Paulina Garcia (Chile) – Deux Jours, Une Nuit

Pathy Dejesus (Brasil): Cómo criar a un superhéroe

Petra Costa (Brasil): Feministas: ¿qué estaban pensando?

Salma Hayek (México): Inconcebible

Sandi Tan (Singapur): Muñeca rusa

Shefali Shah (India): Delhi criminal

Sophia Loren (Italia): The Crown

Yalitza Aparicio (México): A la conquista del Congreso