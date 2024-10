Youtuber venezolano destaca las comodidades del Metro de Santiago: “Se parece demasiado al metro de Caracas”

El creador de contenido recorrió la Línea 1 y la Línea 6 del transporte capitalino y destacó la presencia de máquina expendedoras y de una galería de arte.

El youtuber de nacionalidad venezolana Javicoro realizó un recorrido por el Metro de Santiago, para compararlo con transportes similares de otras ciudades, como el de Buenos Aires o el de Caracas.

En su video que subió a su canal de YouTube, en primer lugar se dirigió a estación La Moneda, donde inició su recorrido por el tren subterráneo capitalino.

Venezolano y su apreciación del Metro de Santiago

En dicho lugar relató que “esto se parece demasiado a Venezuela, al metro de Caracas. Siempre he tenido ese flashback cuando estoy en el Metro de Chile”.

Posteriormente, relató el estado de los vagones de la Línea 1, y señaló que “los vagones son ochenteros más o menos. Tiene un aire como al metro de Caracas, por eso tiene esa semejanza, esa similitud. No es lo más moderno, pero es mucho más amplio en comparación al de Buenos Aires, que quizás al ser más antiguo es más estrecho, no es tan ancho”.

A continuación, se trasladó a la estación Los Leones. En dicho lugar, relató que “en un momento me sentí confundido porque la señalización no es tan asertiva a mi manera. Yo me sentí un poco mareado, pero tampoco es que me perdí“.

En la estación, además destacó la presencia de máquinas donde se puede comprar. “Buenísimo, es súper moderno esto. Si están en una estación donde hay este tipo de máquinas, quiere decir que está bien la cosa”, acotó.

Finalmente, destacó que “hay galerías de arte bien bonitas, bien linda. Miren esta que es el universo, me parece bastante cool. Es bien atractivo y bien llamativo”, en referencia a un pasillo de la Línea 6 de la estación Los Leones.