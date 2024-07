¡You can’t see me!: El histórico John Cena anuncia su retiro de WWE para 2025

Cena, uno de los grandes luchadores de todos los tiempos de la excompañía de Vince McMahon, comunicó su decisión en el marco del evento Money in the Bank (dinero en el banco), realizado este sábado en Estados Unidos.

Uno de los héroes más grandes de la lucha libre dice adiós. John Cena, el histórico rapero luchador de la WWE, anunció su retiro de los cuadriláteros para 2025.

El anuncio marca el fin de una época de oro de la WWE, donde se recuerdan a grandes luchadores como Rick Flair, The Undertaker, Triple H, Kane, Rikishi, Stone Cold, Shawn Michaels, entre tantos otros.

Cena, de 47 años ha sido múltiple campeón en la empresa: 13 veces WWE Champion; 5 veces World Heavyweight Championship; 3 veces campéon de los Estados Unidos; campeón en parejas; ganador del Royal Rumble, entre tantos logros más.

Se espera que Wrestlemania de 2025 sea el último evento del creador del You can’t see me.