WrestleMania 40, el evento anual más destacado de la lucha libre profesional y de la WWE, cerrará esta noche un fin de semana histórico.

La segunda noche de esta nueva edición se llevará a cabo en el emblemático Lincoln Financial Field en Filadelfia y promete una velada llena de emoción que dejará huella en los fanáticos de la WWE y de la lucha libre en general.

El evento comienza a las 17:00 horas con el Kickoff y luego a las 19:00 horas se da inicio al evento principal.

WrestleMania 40 estará disponible para verse en Chile a través del servicio de streaming WWE Network.

