“¿Vos sos Pistarini?”: Dillom protagoniza tenso cruce con usuario de redes sociales que lo insultó durante vuelo

A través de redes sociales, el artista compartió el cruce que tuvo con el hombre que se burló de él.

Este jueves, el cantante argentino Dillom volvió a ser noticia tras protagonizar un fuerte enfrentamiento con un hombre que lo insultó en redes sociales, específicamente en X (anteriormente conocido como Twitter).

¿Qué pasó?

Todo comenzó cuando un usuario identificado como “La Pistarini” compartió una fotografía de Dillom en un vuelo, acompañada de un comentario despectivo: “Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom“. La publicación rápidamente generó reacciones en redes sociales.

El propio músico, al notar el comentario, no dudó en responder. A través de un post en la misma plataforma, desafió al usuario: “Y por qué no venís a decírmelo en la cara. Decí que no tenés foto de la cara, sino te busco y te doy un sopapo”.

A pesar de no poder identificar inmediatamente al agresor, los fanáticos de Dillom comenzaron a ayudar en la búsqueda, hasta que finalmente lograron señalar al hombre en cuestión.

y porque no venis a decirmelo en la cara teton — Por Cesárea (@dillom666) November 7, 2024

“¿Vos sos Pistarini?”

El cantante, decidido a confrontarlo, se acercó al usuario y le preguntó: “¿Vos sos Pistarini?, el que sube fotos mías a Twitter? ¿Tenés algún problema?“.

Ante la confrontación, “Pistarini” respondió de manera calmada: “No tengo ningún problema, capo, anda tranquilo”. Sin embargo, Dillom, visiblemente molesto, replicó: “Te arranco la cabeza, pelotudo, mira qué guapo que sos ahora”, y le propinó un pequeño golpe en la cabeza. Pistarini, aparentemente indiferente, se hizo el desentendido.

Finalmente, Dillom publicó el video del incidente con el mensaje: “Así de guapos son en persona”.