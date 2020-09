“Al principio pensé que era una broma”. Es la confesión de Nira Juanco, periodista deportiva que escribe un nuevo capítulo en su carrera. Aunque esta vez no es precisamente en una competición, sino que en el mundo de los videojuegos. Será la primera mujer que aparecerá en los comentarios de la saga FIFA.

“Cuando vi que era real, no te sé describir la alegría y el orgullo que siento ahora. Mi voz va a sonar por todos lados”, señala Juanco en entrevista con el sitio oficial de EA Sport. Y no deja de tener razón. Según datos de la web gamestat.com, a junio de este año existían 30,4 millones de jugadores de FIFA, convirtiendo en el juego de fútbol más popular del mundo, superando una vez más al PES de la japonesa Konami.

Desde hace 15 años que Nira Juanco es habitual en las transmisiones deportivas europeas. Mayormente en fútbol, pero también en otras actividades como la Fórmula 1. “Es un gran paso adelante. Se ha generado un gran revuelo por ser la primera voz femenina y mucha gente se sorprendía. Pero también pasó con la F1, fui la primera chica a nivel nacional en cubrir a pie de pista en lugar de Antonio Lobato. Hubo revuelo, porque era un espacio eminentemente masculino, pero ahora nadie se extraña”, cuenta al sitio As.com.

“Esto abre puertas a que cada vez seamos más mujeres en este mundo”, señala Nahla Hassan, periodista de CDF y también fanática del juego. “No sé si me imagino a mí comentando, claro que me gustaría. Tuve la experiencia de comentar en CDF en los EA Sports que hicimos durante la pandemia. Me tocó ser comentarista del juego y lo pasé increíble. Yo también jugaba mucho FIFA, me juntaba con amigos a jugar. Me encanta que ahora haya una mujer comentando en el juego”.

Una visión similar tiene Verónica Bianchi, comentarista de CDF. Aunque confiesa que no es muy asidua a los juegos electrónicos, valora la presencia de Nira Juanco en el FIFA 21. “Marca un precedente de algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, solo que ahora se lleva a los videojuegos. La mujer en el deporte viene avanzando y equiparando lo que es la participación masculina. En Chile costó un poco más, pero ya es habitual ver a mujeres dueñas de comentarios deportivos o en transmisiones. En el mismo CDF somos un montón de mujeres. Y esto es lo que faltaba, tener a una mujer en un videojuego. Va a ser llamativo, por ser la primera mujer. Marca un antes y un después”, señala.

La misma Nina es consciente del impacto y se lo toma con humor. “Me quedo con mi sobrino, que le encanta, le apasiona. Va a presumir de lo lindo cuando tenga el juego en la mano y esté con los amigos y diga, ésa que escuchas ahí, es mi tía”, aseguró.