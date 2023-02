Yoo Yoonjin, más conocida como Jinnytty en redes sociales, es una influencer coreana que documenta sus viajes con transmisiones en vivo. Durante la tarde del sábado, y en su paso por Chile, un motochorro le robó su teléfono mientras ella stremeaba por Twitch desde el Barrio Bellas Artes, en el centro de Santiago.

La chica cruzaba una calle cuando un sujeto que montaba una moto, vestido de negro y con casco, se puso al frente y rápidamente le quitó su celular de las manos.

La transimisón seguía en curso, así que se pudo ver cómo el delincuente se iba a toda velocidad de la escena.

Jinnytty dio detalles de lo ocurrido y contó que sujetaba el teléfono con un cordón que envolvía su brazo. “Estaba sosteniendo el teléfono de transmisión con tanta fuerza porque sé que puede haber ladrones que roban el teléfono, pero me lo arrebató muy fuerte de la mano y el cordón también se rompió” dijo.

No es la primera vez que esto le sucede: la misma streamer fue asaltada de forma similar en Argentina hace dos semanas. Sin embargo, en esa ocasión pudo recuperar su teléfono.

A pesar de que algunos de sus seguidores fueron comprensivos, Jinnytty comenzó a recibir fuertes críticas que apuntaban a su actitud descuidada a propósito de conseguir contenido. A lo que la streamer contestó ofuscada que solo se trataba de haters.

“Sabía que Livestream Fail (un subsitio de la plataforma Reddit en el que se viralizan errores de influencers) era una m… con muchos perdedores a los que les gusta odiar a otras personas solo para sentirse mejor, pero veo que el 90% de las personas dicen que fue mi culpa que me robaran el teléfono diciendo que me lo merecía y que no tengo nada de sentido común ¿Qué le pasa a la gente?”, se quejó la influencer.

I was taking all the precautions that I could take I needed my streaming phone out ofc because that’s what I stream with I had lanyard and everything wrapped around my arm tf am I supposed to do just not stream? These people literally have no logic I’m losing braincells as I read

— TSM Jinnytty (@Jinnytty1) February 5, 2023