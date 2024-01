En su cuenta de TikTok, Alirio Real comentó que Chile cuenta con una gran tecnología en comparación con diversos países de Latinoamérica. Esto, tras compartir su sorpresa por una particular característica de los paraderos del sistema Red en Santiago. "Hay muchas personas que siguen hablando mal de Chile, incluso chilenos que no valoran estar aquí, porque no han visto lo que hay en otros países", expresó.