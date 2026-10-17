Variety elige las mejores películas de terror de 2026: “Obsession” encabeza un año de sustos, sorpresas y secuelas innecesarias

Un deseo que sale mal, una mirada incómoda a la “friendzone” y un final que el público no logró sacarse de la cabeza. Con esa fórmula, “Obsession” se quedó con el primer lugar del ranking de las mejores películas de terror de 2026 que elaboró Variety. Según el medio, la cinta de Focus Features nació como “un pequeño thriller despiadado” y terminó convertida en objeto de análisis y debate durante meses.

El reconocimiento llega en un año que Variety califica como “salvaje” para el género. Las salas recibieron éxitos de bajo presupuesto como “Backrooms” y la propia “Obsession”, pero también secuelas que, a juicio de la publicación, el mundo podría haberse ahorrado: “Scream 7” y “The Strangers – Chapter 3”. Aun así, el medio destaca que muchas de las películas de terror del año resultaron entre buenas y excelentes.

Una actuación “de todos los tiempos”

En “Obsession”, Variety destaca la interpretación de Inde Navarrette, a la que califica como una actuación “de todos los tiempos”, y unos giros capaces de hacer que el miedo se instale en la mente del público. Su desenlace sombrío, agrega, la volvió inolvidable mucho después de salir del cine.

El segundo puesto quedó para “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, de Jane Schoenbrun, una comedia romántica que nace del amor obsesivo por los slashers. La química entre Hannah Einbinder y Gillian Anderson y escenas como una cena en KFC o una masacre al ritmo de Counting Crows la convierten, según el medio, en una cinta para ver más de una vez.

Cierra el podio “Hokum”, de Damian McCarthy. Adam Scott interpreta a Ohm, un hombre encerrado en un hotel irlandés lleno de secretos que debe resolver un asesinato antes de que lo superen las fuerzas sobrenaturales.

Cregger, DaCosta y un laberinto sin salida

En el quinto lugar aparece “Resident Evil”, con la que Zach Cregger consolida su racha como autor de terror tras “Barbarian” y “Weapons”. En el décimo figura “28 Years Later: The Bone Temple”, cuarta entrega de la saga, dirigida por Nia DaCosta y protagonizada por Ralph Fiennes.

El listado incluye además “Touch Me”, “Appofeniacs”, “They Will Kill You”, con Zazie Beetz, “Leviticus”, “Faces of Death”, “Mārama” y “Exit 8”. También aparece “Her Private Hell”, de Nicolas Winding Refn, que Variety defiende pese a sus críticas mixtas y negativas. El puesto 14 corresponde a “Backrooms”, de Kane Parsons, un laberinto interminable de espacios liminales con Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve.

Entre las menciones honrosas, el medio celebra el regreso de Sam Raimi al terror con “Send Help”, con Rachel McAdams y Dylan O’Brien atrapados en una isla desierta tras un accidente aéreo. Solo compitieron películas estrenadas por completo en 2026, por lo que “Victorian Psycho”, de Zachary Wigon, y “Werwulf”, de Robert Eggers, quedaron fuera.