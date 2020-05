Twitter informó este lunes que planea poner etiquetas y mensajes de advertencia en algunos tuits que consideren como información disputada o engañosa relacionada con el COVID-19, incluso si es publicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo a lo informado, se usarán etiquetas y mensajes de advertencia “para proporcionar explicaciones o aclaraciones adicionales en situaciones en las que los riesgos de daños asociados con un tuit son menos graves, cuyo contenido puede confundir a las personas”.



Our goal is to make it easy for people to find credible information on Twitter. Today, we're introducing new labels and warning messages on harmful misleading information — beginning with misleading discussions about #COVID19. https://t.co/dfGW5W3ffp

— Yoel Roth (@yoyoel) May 11, 2020