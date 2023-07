“Falsa felicidad”. De esta forma reaccionó Elon Musk tras el lanzamiento de Threads, la nueva red social de Mark Zuckerberg y que muchos han catalogado como “el nuevo Twitter”.

La red social del pájaro azul ha recibido diversas críticas y cuestionamientos a nivel mundial desde que Musk la compró a fines de 2022. Esto especialmente por los cambios que le ha hecho a la plataforma, como el servicio de suscripciones, la compra de las insignias de verificación y recientemente, la restricción para solo visualizar mil tuits por jornada para las cuentas no verificadas.

Desde hace meses se había estado hablando que Zuckerberg, quien también es fundador de Facebook y dueño de Instagram y WhatsApp, tenía la intención de desarrollar una plataforma de características similares a Twitter. Finalmente, ese día llegó.

Este jueves, fue lanzado a nivel mundial Threads, un espacio que invita a comentar, hacer hilos y tener reacciones similares a las de Twitter, pero bajo la misma índole que tienen las políticas de Meta.

De hecho, esta nueva red social es apuntada como la hermana o derivada directa de Instagram. Incluso, los usuarios pueden utilizar las credenciales de su cuenta en la aplicación de fotografías e historias para hacerse una cuenta en Threads. La interfaz es bastante similar también.

La nueva plataforma alcanzó más de 10 millones de suscriptores a nivel mundial en siete horas, lo que ha sido celebrado por sus creadores.

En agosto de 2018, Elon Musk anunció que desactivó su cuenta de Instagram como una forma de criticar las políticas de quien ha sido su competidor: Mark Zuckerberg.

“Acabo de borrar mi Instagram. Salsa débil”, escribió en ese momento.

Tras el lanzamiento de Threads, Musk rompió el silencio durante la noche del jueves y nuevamente criticó al grupo Meta, junto con defender a su red social, luego que un usuario le recordó el día en que criticó a la aplicación de fotografías y videos: “Es infinitamente preferible ser atacado por extraños en Twitter, que entregarse a la falsa felicidad de esconder el dolor en Instagram”.

It is infinitely preferable to be attacked by strangers on Twitter, than indulge in the false happiness of hide-the-pain Instagram

— Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023