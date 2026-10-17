“The Happy Song”: La canción que la ciencia diseñó para calmar a los bebés cumple 10 años con más de 470 millones de reproducciones

(CNN) – Un bebé llevaba más de 1 hora llorando sin parar a bordo de un avión, y su padre ya no sabía qué hacer. En ese mismo vuelo viajaba la música Imogen Heap, quien, con timidez, le ofreció unos audífonos con una canción. Bastó la risa del comienzo para que el pequeño cambiara por completo. “El papá estaba casi llorando y muy agradecido por ese momento para recomponerse“, recordó la artista.

Ese tema es “The Happy Song”. Esta semana cumple 10 años y acumula más de 470 millones de reproducciones en Spotify, más que “Let’s Get It On”, de Marvin Gaye, y “Bridge Over Troubled Water”, de Simon & Garfunkel. En YouTube, una versión en bucle de 10 horas suma 14 millones de visitas. La canción figura entre las mayores fuentes de regalías de Heap, ganadora del Grammy, integrante del dúo Frou Frou y coproductora de “1989”, de Taylor Swift.

“Solo quería hacer una canción que le diera a una familia unos minutos de alivio cuando está atrapada en un taco”, explicó.

Una canción con base científica

En 2016, la marca británica de alimentos infantiles Cow & Gate encargó a la psicóloga musical Lauren Stewart y al psicólogo del desarrollo infantil Caspar Addyman una canción que provocara felicidad en los bebés. Ambos convocaron a Heap, que entonces tenía una hija de 18 meses.

Los investigadores recomendaron tonalidades mayores, repetición melódica, redobles y subidas de tono para generar anticipación y sorpresa. Además, encuestaron a más de 2.000 padres, quienes identificaron sonidos que atraían a sus hijos, como los de animales y las risas de otros niños. Ambos aparecen en el tema. También sugirieron usar la voz que los adultos adoptan al hablarles a los bebés y sílabas fáciles de pronunciar, como “pa” y “ba”.

Heap compuso 4 melodías, que el equipo probó a 2 velocidades con 26 bebés de entre 6 y 12 meses. Cerca del 80% prefirió la melodía que finalmente dio origen a la canción. En otra prueba, los bebés eligieron la versión menos rápida, lo que sorprendió a Addyman, quien estaba convencido de que “lo más rápido siempre es mejor para los bebés”.

La huella de Scout

La melodía ganadora nació de una cancioncita que cantaba Scout, la hija de Heap, que hoy tiene 11 años. Las menciones a una bicicleta, un submarino, un helicóptero, un tren, un avión y un cohete reflejan su fascinación de entonces por los medios de transporte. La risa inicial también es suya.

Para Addyman, la clave del éxito está en que la canción “no les habla en tono condescendiente” a los bebés.