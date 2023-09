(CNN) – El jugador de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce abordó recientemente los rumores de una supuesta relación entre él y la superestrella del pop Taylor Swift. Aunque no confirmó nada, dio luces de que él ya hizo su “movida”.

El deportista fue entrevistado el jueves en el The Pat McAfee Show de ESPN, donde, por supuesto, le preguntaron sobre dichos rumores.

“Es gracioso ver cuánta tracción ha tenido esto (…), es como el juego del teléfono, donde todos susurran al oído de todos, pero en realidad, nadie sabe lo que está pasando”, dijo.

El atleta también criticó a su hermano, el jugador de fútbol americano de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce, por hablar de ello recientemente.

“Por favor, que todos dejen de preguntarle a mi hermano”, dijo riendo.

Para que conste, Jason Kelce parecía estar bromeando cuando inicialmente dijo que era cierto que estaban saliendo y dijo: “Realmente no sé mucho sobre lo que está sucediendo en la vida amorosa de Travis“.

Travis, al menos, ahora dio un poco más sobre estos rumores: “Lancé la pelota en su cancha y le dije: ‘Te he visto rockear en el escenario en Arrowhead. Quizás tengas que venir a verme brillar el escenario en Arrowhead y ver cuál está más iluminado‘”, dijo Kelce. “Veremos qué pasa“, agregó.

A principios de este mes, la estrella del fútbol americano compartió en su podcast, New Heights with Jason and Travis Kelce, que había intentado pasarle su número de teléfono a Swift durante uno de sus conciertos del Eras Tour.

“Me decepcionó que ella no hablara antes o después de sus shows porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta”, le dijo a su hermano después de que Jason mencionara que sabía que Travis había ido a ver el show y le preguntó sobre él. “Entonces, me dolió un poco no poder entregarle una de las pulseras que le hice“.

Cuando Jason Kelce le preguntó a su hermano si se refería a su número de camiseta o su número de teléfono, Travis Kelce bromeó: “Sabes cuál“.

Ahora es tu turno de Swift.