(CNN) – Taylor Swift es conocida por dejar “Easter Eggs” en sus trabajos y hablar sobre sus relaciones amorosas en su música.

Algunos de sus fanáticos creen que ha hecho ambas cosas con respecto a su ruptura después de seis años con el actor Joe Alwyn.

Según las fuentes, la cantante hizo un cambio en su setlist de The Eras Tour, remplazando su esperanzadora canción de amor Invisible String por The 1, que habla de alguien esperando al “indicado”. Este cambio no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

“En su último show, reemplazó Invisible String por The 1… esto es real #taylorswift #joealwyn”, tuiteó una fan el 8 de abril.

In her last show she replaced invisible string with the one… this is real #taylorswift #joealwyn

— Sonia G (@heheitmesoniag) April 8, 2023