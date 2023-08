(CNN) – Taylor Swift sorprendió con su más reciente gesto.

En vísperas de concluir la etapa de Estados Unidos de su exitosísimo Eras Tour, Swift agradeció este lunes con una bonificación generosa a una gran cantidad de personas en su equipo que se han encargado de todo el trabajo pesado en la carretera, entre ellos los chóferes de los camiones de la gira.

Michael Scherkenbach, fundador y CEO de la empresa de transporte Shomotion, con sede en Denver, Colorado, dijo a CNN que Swift sorprendió al personal de transporte de la gira al entregar a cada conductor un cheque por US$ 100.000.

Shomotion es una de las dos empresas de transporte que utiliza la gira, explicó Scherkenbach. “Mi empresa se encarga del transporte del escenario y la estructura, más o menos el esqueleto del que depende todo en el lugar del concierto”.

Aunque Scherkenbach se negó a revelar cuántos miembros de su plantilla recibieron la bonificación de seis cifras, dijo que en total eran casi 50 miembros de las tripulaciones de camiones combinadas.

La “generosa” cantidad, dijo, supera con creces la bonificación estándar esperada. “La cantidad típica es de US$ 5.000 a US$ 10.000 para cada uno. Así que esta gran cantidad es increíble”.

Pero más que eso, Scherkenbach dijo que es una cantidad de dinero que “cambia la vida”.

“Estos hombres y mujeres viven en la carretera. Duermen durante el día y trabajan toda la noche”, dijo. “Es una tarea agotadora. Dejan a sus familias, a sus hijos pequeños, durante semanas. En la gira de Taylor, han estado fuera de casa 24 semanas“.

Recibir US$ 100.000 supone el pago inicial de una casa o la matrícula universitaria de un hijo, dijo. “Mira, un salario justo no te pone en situación de comprar una casa. Pero esto abre esa posibilidad”.

Una reunión sorpresa

Scherkenbach cuenta que sus conductores se quedaron atónitos cuando les convocaron a lo que pensaban que era una reunión rutinaria de producción previa a un concierto. Era cualquier cosa menos eso.

“Estamos en Los Ángeles y el lunes convocó una reunión para repasar los preparativos de los conciertos de esta semana en el estadio SoFi”, explica. Entonces, el padre de Swift, Scott Swift, hizo una visita sorpresa.

La “familia Taylor siempre está presente y es amable con nuestros conductores, pero Scott no suele dirigir la reunión”, explicó Scherkenbach. “Scott pronunció un discurso en el que dijo que había hablado de esto con Taylor y que pensaban que era justo que todos recibieran una gratificación. Taylor insistió en escribir una nota a mano para cada conductor y [añadió] un sello de lacre en el sobre con su monograma”.

En cada sobre se indicaba el importe de la prima. “Los choferes no querían ser demasiado groseros y mirarlo. Pero uno miró y pensó que ponía US$ 1.000, otro conductor lo vio como US$ 10.000 y luego el tercero dijo: ‘¡Bueno, esto tiene que ser una broma!”, dijo Scherkenbach. Tras la carta, se entregaron los cheques con el correspondiente documento fiscal.

Además de su personal, Scherkenbach dijo que otros miembros del equipo de la gira, incluidos los de catering, video, audio e iluminación, también recibieron bonificaciones.