(CNN) – Taylor Swift apareció para ayudar a un asistente a un concierto en la multitud de su última parada del “Eras Tour” en Filadelfia el sábado, y los videos del momento circulan en las redes sociales.

Los videos del espectáculo en el Lincoln Financial Field mostraron a Swift interrumpiendo su éxito de 2014 “Bad Blood” para defender a una persona entre la multitud.

“Ella está bien”, se escucha gritar por primera vez a Swift entre la multitud, notablemente perturbada por lo que había visto. Hizo una nueva pausa para decir: “Ella no estaba haciendo nada“, antes de gritar: “Oye, detente“, dos veces más.

Not sure what happened during Bad Blood but it was enough Taylor needed to get involved… #erastour #taylorswift #tserastourphilly pic.twitter.com/JcJMmi0dOJ

— Nicolle Bradford (@NicolleBradford) May 14, 2023