Taylor Swift sigue sorprendiendo en Argentina, esta vez, ya que ella y su pareja, el deportista Travis Kelce, ofrecieron apasionadas muestras públicas de afecto.

Al final de su segundo show, la intérprete de Lover y Style bajó rápidamente las escaleras del escenario y, cuando diviso a Kelce, corrió a sus brazos y le dio un gran beso.

“Se nota que está realmente enamorada“, “se ve muy feliz” y “el premio a la pareja del año es para ellos“, fueron algunas de las reacciones al beso en redes sociales.

Taylor Swift and Travis Kelce kissing after the Eras Tour in Argentina. pic.twitter.com/FQdTAjDUZ7 — Pop Base (@PopBase) November 12, 2023

“Karma is the guy on the Chiefs”

Antes del apasionado gesto, Taylor ya había hecho algunos guiños a Kelce, jugador de fútbol americano que actualmente milita en los Kansas City Chiefs. Uno fue cuando interpretó Karma.

En vez de decir “Karma is the guy on the screen coming straight home to me”, Swift cantó “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me”, causando la euforia de los asistentes.

Durante todo el show, que duró cerca de tres horas y media, Kelce estuvo en un palco VIP junto al padre de la artista. Desde ahí bailó, cantó y gritó el nombre de su novia junto a los fanáticos y fanáticas.

Taylor Swift altered the lyrics to “Karma” to reference boyfriend Travis Kelce. “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me.” pic.twitter.com/NTcZ67gn3x — CONSEQUENCE (@consequence) November 12, 2023