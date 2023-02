En un video de su podcast "The Squeeze", que se publicó este miércoles en TikTok, Dome, esposa de Lautner, le preguntó: "Si pudieras regresar a un momento de tu vida, ¿cuál sería y qué te dirías a ti mismo?". "Probablemente, serían los MTV Video Music Award de 2009, cuando le entregué el premio a Taylor (Swift) y no sabía que lo de Kanye no era algo preparado", respondió el actor de Twilight.