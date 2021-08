El cineasta estadounidense Quentin Tarantino contó en una entrevista que cuando era niño, su madre no tenía fe en su sueño de convertirse en escritor y es por esto que prometió no darle ni un centavo cuando se convirtiera en millonario.

Tarantino comenzó a escribir guiones cuando iba en la primaria, pero sus profesores vieron esto “como un acto de rebelión” porque le dedicaba más tiempo a eso que a hacer sus tareas.

A los 12 años comenzó a escribir un guión titulado “El capitán Peachfuzz y el bandido de las anchoas”, contó en el podcast The Moment. Agregó que tuvo algunos problemas en el colegio y que “mi madre siempre tuvo dificultades con mi incapacidad” en los estudios.

El actor relató que cuando se metió en problemas por escribir guiones en el colegio, su mamá comenzó a quejarse y y le advirtió: “por cierto, esta pequeña ‘cerrera de escritor’ (…) ¡se acabó!”.

“Y cuando me dijo eso de esa manera sarcástica, me dije: ‘está bien, señora. Cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca verás ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ti. No hay vacaciones para ti, ni autos para mamá. No tendrás nada. Porque dijiste eso'”, recordó el director de Pulp Fiction.

Al ser consultado sobre si cumplió su promesa, el cineasta aseguró que sí. “La ayudé con un problema con el IRS -Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos-, pero no le di casa, ni autos”, enfatizó el famoso guionista.

“Hay consecuencias por tus palabras al tratar con tus hijos, recuerda que hay consecuencias por tu tono sarcástico sobre lo que es significativo para ellos”, añadió.