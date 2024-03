(CNN) – Sydney Sweeney ha desmentido de una vez por todas los rumores de que ella y su coprotagonista de Anyone But You, Glen Powell, mantienen una relación sentimental.

“El rumor más loco que he visto es que mientras estaba rodando Anyone But You, estaba teniendo una aventura con mi coprotagonista Glen Powell”, dijo Sweeney en su monólogo para el programa estadounidense Saturday Night Live.

“Obviamente, eso no es cierto”, añadió.

La estrella de Euphoria, quien está comprometida con el empresario Jonathan Davino desde 2022, mencionó que produjo la comedia romántica con su prometido y que él estuvo presente en el set durante toda la producción.

“Sólo quiero que todo el mundo sepa que es el hombre de mis sueños y que seguimos juntos y más fuertes que nunca”, dijo.

Luego bromeó diciendo que Davino estaba en el programa para apoyarla, pero cuando pidió a las cámaras que le mostraran a él, Powell apareció en pantalla en un cameo sorpresa sentado entre el público del estudio 8H con una sonrisa tímida.

Sweeney aclaró que Powell no es su prometido, pero aseguró al público que Davino estaba entre bastidores, en su camerino.

La estrella de Top Gun: Maverick también apareció más adelante en el sketch del episodio.

La química entre Powell y Sweeney se manifestó en abril cuando aparecieron en CinemaCon en Las Vegas para presentar el trailer de Anyone But You. La aparición dio pie a especulaciones en las redes sociales sobre una posible conexión romántica en la vida real, después de que se les viera interpretando sus papeles coquetos para el público.

Anyone But You se estrenó en los cines en diciembre y sigue a una pareja romántica y fría interpretada por Sweeney y Powell que se ven obligados a fingir ser una pareja feliz en una boda en Australia.

Mira el monólogo de Sydney Sweeney en Saturday Night Live