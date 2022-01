La actriz Sydney Sweeney habló sobre su personaje en la exitosa serie de HBO Max Euphoria y sobre cómo los desnudos que debió realizar han alcanzado mayor notoriedad en la crítica en comparación con sus actuaciones.

Con 24 años, Sweeney ha interpretado a destacados personajes en series como The White Lotus, The Handmaid’s Tale y Sharp Objects, donde incluso fue destacada por The New York Times como “la chica más aterradora de la televisión” por sus interpretaciones de asesina o villana sádica.

En entrevista con The Independent, Sweeney expresó que también se siente orgullosa de su actuación en Euphoria, pero que la crítica no la ha ayudado mucho. “Esto es algo que me ha molestado durante un tiempo. Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria, creo que fue una gran actuación. Pero nadie habla de ella porque me desnudé. Hago The White Lotus y, de repente, los críticos me prestan atención. La gente me adora. Dicen: ‘Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer?’. Yo decía: ‘¿No viste eso en Euphoria? ¿No lo viste en The Handmaid’s Tale?'”, expresó.

En ese sentido, fue tajante en señalar que cree que hay “un estigma contra las actrices que se desnudan en la pantalla”.

“Cuando un hombre tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios. Pero cuando una chica lo hace, es completamente diferente”, agregó.

Lee también: Prensa internacional destacó el tuit “swiftie” de Boric: “Alcanzó el nivel de un incidente diplomático internacional”

En la primera temporada de Euphoria, su personaje, Cassie, accede a que sus parejas la filmen con el fin de obtener la validación de los chicos. Sin embargo, las capturas de pantalla de las escenas de desnudo de Sweeney no tardaron en difundirse a través de redes sociales e incluso su hermano menor fue etiquetado en las publicaciones. “Fue lo más hiriente que se puede hacer”, expresó la actriz, agregando que “lo que hago está completamente separado de mi familia. Mi personaje está completamente separado de mí. Es tan irrespetuoso y angustioso”.

Sobre cómo ha afrontado esta situación, Sweeney precisó que “no creo que haya un mecanismo para enfrentarlo, para ser sincera. Tan solo te acostumbras”. A pesar de aquello, destacó que durante las grabaciones de la serie nunca se ha sentido obligada a desnudarse o a hacer escenas que no quiere.

“Sam [Levinson, el guionista] es increíble”, expresó. “Hay momentos en los que Cassie debía estar sin camiseta y yo le decía a Sam: ‘No creo que eso sea necesario aquí’. Él decía: ‘Ok, no lo necesitamos’. Nunca sentí que Sam me presionara o que intentara meter una escena de desnudo en un programa de HBO. Cuando no quise hacerlo, no me obligó”, añadió.