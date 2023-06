Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de Barbie, ya que Airbnb anunció que volvió a estar disponible para arriendo la Casa de Ensueño de Malibú de la muñeca.

Sin embargo, en esta ocasión, Ken será el anfitrión. “Mientras que la muñeca favorita de todos hace su debut en una película, Ken entrega las llaves y organiza una estancia de una noche en la recientemente renovada e icónica casa”, señalaron desde la compañía.

you guessed it…

the barbie malibu dreamhouse is back on airbnb—but this time, it’s ken-ified 🛼🤠

everyone in barbie land can request to book this stay on july 17 at 10am PT: https://t.co/ux6FxeFkFb pic.twitter.com/MvCemFMjhU

— Airbnb (@Airbnb) June 26, 2023