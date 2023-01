(CNN) – Jaafar, un sobrino de Michael Jackson, interpretará a su tío en una película biográfica sobre la estrella del pop, anunció el estudio Lionsgate este lunes.

Jaafar, de 26 años, es hijo de Jermaine Jackson, y dijo en Twitter que se sentía “honrado” por dar vida a la historia de su tío.

La película, titulada Michael, se está realizando con la cooperación de la familia y el fondo legal del patrimonio de Jackson, y ofrecerá “al público un retrato en profundidad del hombre y hermano que se convirtió en el Rey del Pop“, señaló un comunicado de la familia Jackson en febrero del año pasado.

La grabación de la película, que será dirigida por Antoine Fuqua, producida por Graham King de Bohemian Rhapsody y escrita por el tres veces nominado al Oscar, John Logan, comenzará este año.

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



Photo by Jourdynn Jackson pic.twitter.com/Xow9Mkakup

— Jaafar Jackson (@JaafarJackson) January 30, 2023