Todo parece indicar que Shakira respondió a su exesposo, Gerard Piqué, por sus comentarios sobre la gente latina.

“Mi expareja es latinoamericana. Tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella y no los conozco de nada. Esa gente que está ahí y no tiene vida“, dijo el retirado futbolista en una entrevista por streaming en el programa Jijantes.

Con esas palabras se refería a cómo ha sobrellevado las críticas tras el éxito de la colombiana con sus últimos hits, especialmente con la Bizarrap Sessión #53, que incluye comentarios directos hacia él y su nueva novia, Clara Chía.

“Le doy importancia a lo que es realmente importante”, añadió Piqué en la conversación.

¿Qué respondió Shakira?

La cantante colombiana publicó en Twitter un escueto mensaje que estaría dirigido al español.

“Orgullosa de ser Latinoamericana”, señaló, junto a 29 banderas, incluida la de Chile.