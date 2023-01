(CNN en Español) – Juntos formaban una de las parejas más famosas del mundo, pero tras más de 12 años de relación y dos hijos en común, la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué anunciaron su separación a principios de junio de este 2022.

Lo confirmaron a través de un comunicado en el que pidieron “respeto a nuestra privacidad” por el “bienestar” de sus hijos, después de los constantes rumores que circularon por días en torno a una posible ruptura entre la cantante de “Hips Don’t Lie”, de 45 años, y el defensa del FC Barcelona, de 35.

Casi cuatro meses después de la mediática ruptura, Shakira rompió el silencio y habló públicamente sobre su separación de Piqué en una entrevista con la revista ELLE de España en la que destacó el mal trato de la información que, según ella, ha llevado a cabo la prensa respecto al tema. “Tengo paparazi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa”, dijo la cantante colombiana.

Aquí, un vistazo a la historia esta famosa pareja:

El Mundial de fútbol que los unió

Shakira y Piqué se conocieron en el 2010 meses antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, donde ella era la intérprete de “Waka Waka”, la canción oficial de la Copa del Mundo ese año, y él uno de los jugadores estrella de la selección española.

Aunque Piqué apareció en el video musical de la canción, no fue durante las grabaciones que se vieron por primera vez ya que, según contó la propia cantante en una entrevista en El Hormiguero, ella filmó desde Los Ángeles y él desde España.

Fue en Madrid donde se encontraron por primera vez. Shakira estaba en la capital española para presentarse en el festival Rock in Rio. “Yo iba a cantar en Rock in Rio y luego me iba a Sudáfrica y él estaba también a punto de irse a Sudáfrica. Y bueno fue la primera vez que nos vimos”, dijo la cantante.

Piqué contó al periódico catalán L’Esportiu en 2020 que conoció a Shakira en Madrid, antes de ir a Sudáfrica: “El primer día le dije que nos encontraríamos en la final; yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del mundial en la ceremonia y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Y llegamos al Mundial y empezamos perdiendo el primer partido. Pero bueno, al final ganamos”.

Varios meses después, en marzo de 2011, la cantante colombiana hizo oficial su relación a través de su cuenta de Twitter en la que publicó por primera vez una foto en la que posaba al lado de su novio Piqué. “Les presentó a mi sol”, decía el tuit.

Cuatro años después, en medio de los preparativos para el Mundial de Brasil 2014, Shakira lanzó la canción “Dare (La, La, La)”, otro éxito mundialista en cuyo video el futbolista aparece.

En la canción “23”, de 2017, Shakira canta: “Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules”. Piqué, de ojos azules, tenía 23 años cuando conoció a Shakira.

Quizá la mención más famosa de Piqué en la música de Shakira es en “La Bicicleta”, un éxito en Latinoamérica en la que la cantante colabora con Carlos Vives. La barranquillera dice: “Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.

¿Cuántos hijos tienen Shakira y Piqué?

Tras un año de empezar su noviazgo oficialmente, la pareja celebró la llegada de su primer hijo. Milan, quien actualmente tiene 9 años, nació en Barcelona en enero de 2013, según un comunicado en el sitio web de la cantante colombiana.

Milan nació el 22 de enero de ese año en un hospital en Barcelona, España. El nombre que escogieron sus famosos padres significa querido, lleno de gracia y amoroso en eslavo.

La colombiana, quien junto con Piqué ha sido embajadora de buena voluntad del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), aprovechó la curiosidad de muchos por conocer al recién nacido para en ese momento promover su campaña para ayudar a niños desfavorecidos.

Shakira confirmó su segundo embarazo un año y medio después, en agosto de 2014, a la edición mexicana de la revista Cosmopolitan. El 29 de enero de 2015 nació en Barcelona también Sasha, su segundo hijo.

La separación

En 2017 la pareja había acallado rumores de su separación: en septiembre de ese año el defensa publicó en una Instagram Story una foto de su pareja y sus dos hijos con el mensaje “Domingo. Tiempo de familia”.

En marzo de 2022, tras la goleada del FC Barcelona sobre el Real Madrid en el clásico del fútbol español Shakira publicó una picante publicación en sus redes sociales. Hasta ese momento todo parecía funcionar bien en la pareja.

Pero tras unos días de intensos rumores en la prensa de espectáculos sobre una supuesta infidelidad de parte del futbolista del FC Barcelona, Shakira y Piqué anunciaron finalmente su separación tras 12 años de relación.

“Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, solicitamos respeto a (nuestra) privacidad. Gracias por su comprensión”, dice el comunicado conjunto.

Desde entonces, tanto Shakira como Piqué intentan llegar a un acuerdo y así evitar ir a juicio por la custodia de sus dos hijos.

Los últimos meses han sido difíciles para la cantante colombiana, quien habló públicamente por primera vez casi cuatro meses después de anunciar su separación del futbolista en una entrevista con la revista ELLE de España en la que dijo que se trata de “la etapa más oscura de mi vida”.

Y es que a la mediática ruptura se suman el caso por presunto fraude fiscal que enfrenta contra la justicia española, los problemas de salud de su padre (uno de sus mayores apoyos emocionales) y el mal rato que están viviendo sus hijos por la separación de Piqué.

“Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan”, comentó Shakira a ELLE España.

Sin dar detalles de por qué terminaron, Shakira también dijo que, sin importar cómo quedaran las cosas con él, Piqué seguiría siendo el padre de sus hijos y que buscarán lo mejor para ellos en el tema de la custodia.

Pero la creación artística de Shakira no ha parado y en los meses posteriores a su separación, la colombiana ha lanzado tres canciones exitosas en las que habla de su ruptura con Piqué. La primera fue junto a Rauw Alejandro, Te Felicito, que lanzó en agosto de 2022; meses después, junto al cantante urbano Ozuna, publicó Monotonía, una bachata en la que dijo habla de los problemas del día a día de la pareja; y en enero de 2023, junto al productor argentino Bizarrap, lanzó la Sesión No. 53, en la que hace una lluvia de referencias y críticas al exfutbolista.