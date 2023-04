(CNN en Español) – Shakira se despidió de Barcelona con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que agradece a quienes la acompañaron durante su largo periplo en la ciudad en la que aprendió, según dice, que “sin duda la amistad es más larga que el amor”.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, escribió Shakira este domingo en su cuenta de Instagram. “Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, agregó.

La cantante colombiana, que se establecerá en Miami con sus hijos, Milan y Sasha —ambos nacidos en Barcelona— continuó luego con varias líneas de agradecimiento: “Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”.

“Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, termina el mensaje de la cantante, poco más de un año después de que confirmara su separación del exjugador de fútbol Gerard Piqué tras 12 años de relación.

En la sección de historias, Shakira subió una foto en la que se ve el ala del avión y el cielo con el mensaje: “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”.

En el último tiempo, la cantante ha hablado abiertamente sobre su situación tras la muy comentada separación. “Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona”, dijo en una entrevista con el periodista mexicano Enrique Acevedo, en febrero, luego de que se publicara su colaboración con Bizarrap. “Yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida y cuando sale fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad también, a expresar eso que se siente, ese dolor”, agregó entonces.

La decisión de Shakira de establecerse en Miami

Cinco meses después del anuncio de su separación, en noviembre de 2022, Shakira y Pique llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos.

“Milan y Sasha dejarán Barcelona, donde han residido los últimos ocho años, para ir a vivir en Miami” junto con su madre, confirmaron a CNN entonces fuentes del entorno de la artista.

De esta forma, “ambas partes priorizan el bienestar de sus hijos y facilitarán la carrera artística de la cantante en esta ubicación”, explicaron, agregando que la colombiana ya tiene una segunda residencia en Miami “y es donde su familia materna lleva viviendo los últimos años”.