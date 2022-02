La cantante y actriz Selena Gomez protagonizó uno de los momentos anecdóticos de la noche del domingo en los Screen Actors Guild Awards (SAG).

La intérprete no solo se llevó las miradas de los espectadores por su vestido negro con mangas abultadas, sino también por un accidente frente a las cámaras.

Durante su recorrido por la alfombre roja, Selena sufrió una caída que provocó que su calzado se rompiera. Su percance fue lo más comentado de la noche, junto con su decisión de presentar una de las categorías de los premios totalmente descalza.

El momento fue alabado por sus fanáticos, quienes destacaron la actitud de la cantante frente a este accidente que no muchos notaron. Además, compartieron una imagen de la artista junto a Nicole Kidman, donde ambas aparecieron sin zapatos.

Listen it’s not about the fall but how ya get up after! Yes @selenagomez with that barefoot flex ☀️ #SAGAwards pic.twitter.com/wvbjnwoCCl

— MAX (@ThisIsMax) February 28, 2022