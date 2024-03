Lollapalooza 2024 contará con una atracción única en sus más de 13 años en Chile. El festival de música que comienza este viernes 15 y se extenderá hasta el domingo 17 contará con una inédita rueda de la fortuna de más de 20 metros.

La atracción de fabricación italiana que viajó desde Brasil cuenta con 16 carros y capacidad para 64 personas en cada vuelta.

Además, contará con la presencia y apoyo de dos terapeutas ocupacionales para que personas de tercera edad y personas con movilidad reducida puedan disfrutar.

¿Qué artistas se presentarán en Lollapalooza Chile 2024?

Los artistas que encabezarán el evento abarcan géneros que van desde el punk-rock, como Blink-182; hasta la música urbana, como Feid; pasando por SZA, que establecerá todo el ritmo del R&B; Sam Smith, que regresa cada vez más grande; Arcade Fire, con la magia de sus shows en vivo, y Limp Bizkit, referentes del nu metal.

El cartel de Lollapalooza Chile 2024 también incluye artistas como el cantautor Hozier, las leyendas del punk The Offspring, el reguetonero Checho Corleone, el regreso de Thirty Seconds To Mars, Phoenix y Jungle, Diplo, Above & Beyond, Meduza y muchos más.

Revisa el line up completo