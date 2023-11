Ya se cumplió un año desde que el tenista suizo Roger Federer abandonó las canchas, en un retiro que no ha significado su salida de la atención pública. Al contrario, el exnúmero uno del mundo ha sido visto en conciertos y otros eventos multitudinarios en los que no logra pasar desapercibido y suele recibir reconocimiento, incluso de los artistas sobre el escenario.

Así le ocurrió cuando se sumó a cantar junto a Chris Martin en el concierto de Coldplay, y le volvió a pasar anoche en la ciudad de Zúrich, durante el concierto del reconocido cantante y músico italiano Andrea Bocelli.

“Entre nosotros esta noche, tenemos a una leyenda viviente, Roger Federer. Para mí es realmente un honor dedicarle la última pieza, por las emociones que él le dio a todo el mundo. Me gustaría que me acompañara aquí, en el escenario“, expresó Bocelli en medio de su recital.

La invitación fue sucedida por un intenso cierre musical que emocionó al suizo hasta las lágrimas.

Ambos sellaron el encuentro con un apretón de manos y un abrazo.

🇨🇭🥹 Federer shedding tears while listening to Andrea Bocelli, who described him as a ‘living legend’ 🎵 pic.twitter.com/QbUrSwDwgm

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 21, 2023