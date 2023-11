Este domingo, la cantante y modelo Suki Waterhouse anunció que está embarazada de Robert Pattinson, actor conocido por interpretar a Edward Cullen en la saga Crepúsculo.

Tras semanas de especulaciones, este domingo Waterhouse dio la buena noticia durante su presentación en el festival Corona Capital realizado en la Ciudad de México.

“Decidí usar algo brillante hoy porque pensé que podría distraerte de algo más que estaba sucediendo“, dijo la también actriz mientras mostraba su barriga a los asistentes del evento.

La artista londinense de 31 años ha estado saliendo durante cinco años con el protagonista de icónicas cintas como Crepúsculo, El faro y Batman del 2022.

only suki waterhouse would confirm she’s pregnant this way pic.twitter.com/hpLSW8BZpu

— em (@sukimilkteeth) November 19, 2023