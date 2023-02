(CNN en Español) – Seis años se tardó Rihanna en lanzar nueva música, algo que sus seguidores -incluyendo este servidor- venían suplicando todo ese tiempo. Pero para ella, el tema parecía no ser prioritario.

La sequía musical terminó el año pasado al lanzar no una, sino dos canciones incluidas en la banda sonora del éxito taquillero Wakanda Forever, la segunda parte de Black Panther.

La balada Lift Me Up fue elegida tema principal de la misma y la razón por la cual hoy Rihanna está nominada, por primera vez, al premio Oscar. La otra canción, Born Again, también es una balada, negándole a su Armada, como ella se refiere a sus fans, un nuevo himno suyo para bailar en los clubes.

Durante esos seis años de casi cero actividad musical, Rihanna no solo se estuvo preparando para la maternidad, su hijo cumple pronto un año, sino que también se dedicó de lleno a su faceta empresarial.

Fue hace casi ya seis años cuando lanzó su línea de maquillaje llamada Fenty Beauty que, según los expertos, revolucionó al mercado ofreciendo una enorme variedad de tonos y texturas de base como ninguna otra marca. Para sus admiradores, un tutorial suyo aplicándose alguno de sus productos, ha sido lo más cercano que hemos tenido a uno de sus icónicos videos musicales.

Al igual que con el maquillaje, Rihanna quiso incursionar en la moda. Lo hizo con todo tipo de prendas y accesorios para consumo masivo, pero hoy se ha enfocado en el sector de ropa íntima, tanto para mujeres como para hombres y, nuevamente, asegurándose de que todos los cuerpos y tallas se vean allí representados.

Los desfiles donde enseña cada una de sus colecciones son transmitidos vía streaming y se han convertido en todo un acontecimiento artístico, invitando a colegas suyos a cantar en ellos. Ella, sin embargo, prefiere asumir allí un papel detrás de cámaras.

Estas facetas, que también incluye la de actriz, le han garantizado a Rihanna un puesto en los listados de la revista Forbes de las mujeres más poderosas del mundo, junto a líderes en la política, los negocios y los medios. Su riqueza neta estimada, según esta publicación, es de US$ 1.400 millones.

Pese a esta diversificación, su público, como su vieja canción proclamaba, le pide que no pare de hacer música. Por eso, su presentación de este domingo en el Super Bowl será histórica. Son cinco años sin pisar un escenario desde que en 2018 tuvo una pequeña participación en la entrega número 60 del Grammy. Su última gira concluyó en noviembre de 2016.

A tres días de su muy esperada participación en el intermedio de la final de fútbol americano, la pregunta que se hace su Armada y los corredores de apuestas es ¿qué canciones interpretará sobre el escenario?

“La lista de canciones fue el mayor desafío. Fue la parte más, más difícil”, señaló Rihanna en conferencia de prensa este jueves, al recordar que son 17 años de carrera y éxitos que ahora deben ser comprimidos en 13 minutos para el espectáculo televisivo.

En un anuncio promocional de Apple Music, que a partir de ahora es el patrocinador de este show, varios aficionados al fútbol americano interpretaron una de las baladas más conocidas de Rihanna: Stay.

Quizá no es el tono que sus admiradores estamos esperando para ese día, pero como ya es costumbre, solo Rihanna determinará este domingo el ritmo y las reglas del juego.