Una grave denuncia realizó un estudiante que habría sido trasladado en contra de su voluntad hasta la ciudad de Concepción en domingo pasado por un conductor de micro que no le quiso aceptar el pago con pase escolar y, en su lugar, lo llevó a una comisaría.

Dicho joven compartió un registro de lo sucedido cuando viajaba en una máquina del recorrido Florida-Concepción.

“No me recibe el pase escolar. Le estoy pagando estudiante y no me acepta el estudiante (…), voy arriba de una micro obligado, 25 kilómetros pasado de mi destino”, acusó en su video grabado a bordo de la misma máquina.

En un momento del registro, se puede oír cómo el hombre le dice al joven “te voy a llevar a Carabineros”.

El video termina con el micrero cumpliendo su promesa y dejando al estudiante a las afueras de una comisaría en Concepción.

La versión de la empresa de buses

En entrevista con BioBioChile, Ulda Espinoza, representante de la línea de buses, aseguró que “se produjo un altercado entre ellos dos porque el joven quería que le parara en un paradero que no corresponde. Entonces el joven se molestó y, según él, lo zamarreó un poco“.

Espinoza relató que el chofer se habría percatado de que “el joven estaba en estado etilítico y el conductor le dijo que ‘en ese estado no me puedes hablar’, así que le dijo ‘yo te voy a llevar a Carabineros’”.