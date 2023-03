La enciclopedia de sabores internacionales, Taste Atlas, compartió su lista de los 50 mejores destilados en el mundo, en la que el pisco chileno se posicionó por sobre el peruano.

La organización detrás del estudio dice haber catalogado más de 10 mil comidas y bebidas a lo largo del mundo, entre las cuales figuran varios destilados latinoamericanos, como el tequila, el mezcal y el ron.

El atlas de comida decidió colocar al pisco chileno en el puesto 12 de su análisis, destacando que, a diferencia del peruano, al que colocaron en el vigésimo escalón, este se puede destilar más de una vez y se permite su envejecimiento en roble

De acuerdo a lo que indica la organización, son estas dos características las que le otorgan la ventaja al producto chileno, pues los peruanos son más tradicionalistas, y consideran un “pecado” que el producto pierda el sabor a uva como consecuencia de un segundo procesamiento. Esto además del añejado en roble, una práctica que no se ocupa en el país altiplánico.

Dependiendo del método de producción y la elección de las uvas, el perfil de color y sabor de la variante chilena puede cambiar significativamente. Indican que el pisco se puede disfrutar solo, preferiblemente como digestivo, pero generalmente se usa en cocteles y combinados, como el Pisco Sour, Pisco Punch o la clásica Piscola.

El indiscutido ganador del mejor licor del mundo es el tequila reposado de México, que ocupó el primer puesto de la lista junto al whisky escocés.

Revisa aquí la lista completa:

