(CNN) — Durante mucho tiempo, los murciélagos han sido extraños entre los mamíferos.

Tanto que son las únicas criaturas en esta clasificación del reino animal que pueden volar. Y ahora investigadores dicen que descubrieron otro rasgo único, con un video que revela que el murciélago hortelano (cuyo nombre científico es Eptesicus serotinus) podría ser el primer mamífero conocido que se aparea sin penetración.

Los murciélagos hortelanos se aparean simplemente tocando sus genitales. El macho utiliza su pene más como una especie de brazo para mover una membrana protectora de la vulva de la hembra, según un estudio publicado este lunes en la revista Current Biology.

Los murciélagos tienen una biología reproductiva “increíble” que ha sido difícil de estudiar debido a la naturaleza nocturna y reservada de muchas especies de murciélagos, señaló el coautor del estudio Nicolas Fasel, especialista en murciélagos de la Universidad de Lausana, en Suiza.

“La mayoría de las veces los verás de espaldas a la pared y no podrás observar lo que realmente está sucediendo en el frente“, explicó.

Sin embargo, gracias a los esfuerzos de un holandés entusiasta de los murciélagos que instaló 18 cámaras de video en una iglesia de Países Bajos que albergaba una colonia de murciélagos hortelanos, Fasel y sus colegas pudieron analizar en detalle 93 eventos de apareamiento. El video de cuatro eventos de apareamiento adicionales que involucran a la misma especie provino de colaboradores de un centro de rescate y rehabilitación de murciélagos en Ucrania.

“Realmente se puede ver la cópula y ver que el pene no entra“, dijo Fasel.

Las imágenes mostraron que la mitad de los episodios de apareamiento grabados duraron menos de 53 minutos, mientras que en una ocasión un par de murciélagos permanecieron juntos en un abrazo copulativo durante más de 12 horas. El comportamiento es similar al “beso cloacal”, una forma de apareamiento utilizada por muchas aves.

Lo que Fasel y sus colegas observaron en los videos puede resolver un antiguo enigma sobre la biología reproductiva de esta especie de murciélagos y otros de la misma familia.

Diferencias en los genitales

El pene del murciélago macho es aproximadamente siete veces más largo que la vagina de la hembra y tiene una cabeza en forma de corazón que es siete veces más ancha que la abertura vaginal. Estas características parecen hacer que el sexo con penetración sea difícil, si no imposible, anotó Fasel.

Teri Orr, profesora asistente y especialista en sistemas reproductivos de murciélagos en la Universidad Estatal de Nuevo México, dijo que inicialmente le “asombró” ver que los machos podrían estar usando sus genitales como un “brazo copulador” y “tal vez transfiriendo esperma de manera muy similar a como lo hacen las aves”. Orr no participó en el estudio.

“Los murciélagos utilizan su uropatagio (membranas de la cola) de muchas maneras únicas, como redes de pesca, para atrapar crías durante el nacimiento, etcétera, por lo que son útiles de muchas maneras, pero quizás sean un impedimento durante el apareamiento“, indicó Orr.

“Estoy de acuerdo en que el macho de esta especie puede usar sus genitales para navegar por la cola de la hembra, pero hay algunas cosas clave que deben responderse”, añadió en un correo electrónico. “Por un lado, ¿cómo se transfiere exactamente el esperma y, por otro, qué hace la hembra en esta pareja?“.

El comportamiento del murciélago hortelano reportado en el artículo es “extraño y único” si llega a ser cierto, dijo Alan Dixson, profesor de biología en la Universidad Victoria de Wellington en Nueva Zelandia y autor del libro de 2021 Mammalian Sexuality: The Act of Mating and the Evolution of Reproduction. Sin embargo, en su opinión, los investigadores no proporcionaron pruebas suficientes para respaldar la inusual afirmación, añadió Dixson, quien tampoco formó parte del estudio.

“Pregunta abierta”

La coautora del estudio, Susanne Holtze, científica principal del Instituto Leibniz para la Investigación de Zoológicos y Vida Silvestre en Berlín, reconoció que no habían podido probar definitivamente la transferencia de esperma de murciélagos macho a hembra, y dijo que ese será el foco de futuras investigaciones.

“Es una pregunta abierta cómo llega realmente su semen al tracto reproductivo femenino. Puede ser que haya algún tipo de succión involucrada. No podemos responder completamente en qué consiste este mecanismo”, sostuvo.

Holtze, especialista en reproducción asistida en animales, dijo que la información que descubrieron durante el estudio ayudaría en su trabajo para encontrar una forma de inseminar artificialmente a los murciélagos.

“Hay más de mil especies de murciélagos y muchas de ellas también están en peligro de extinción“, afirmó. “Hasta el momento no se ha establecido ninguna estrategia suficiente para la reproducción asistida”.

Orr, especialista en murciélagos de la Universidad Estatal de Nuevo México, afirmó que el estudio nutrirá el trabajo de su laboratorio sobre la reproducción de los murciélagos y sobre si el comportamiento reproductivo inusual tiene alguna implicación para comprender la infertilidad humana.

“Los murciélagos hacen muchas cosas extremas durante la reproducción, desde almacenar esperma hasta extender la duración del embarazo”, explicó.

Hay pocos biólogos de murciélagos, y la mayoría tiende a centrarse en los aspectos más obvios, pero aún fascinantes de la biología de los murciélagos, como el vuelo y la ecolocalización, “en lugar de lo que los murciélagos hacen ‘a puertas cerradas'”, añadió Orr.