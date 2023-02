Este viernes, y en medio de sus días de descanso, el presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta de Twitter para revelar sus canciones favoritas de la banda de grunge, Nirvana.

El mandatario respondió a un tuit de la cuenta Classic Rock In Pics, que preguntó a los usuarios de la plataforma cuál era su canción favorita del grupo que lideraba Kurt Cobain.

“Difícil elegir solo una, pero estaría entre Frances farmer will have her revenge on Seattle, Sappy y D-7“, redactó Boric en primera instancia.

Sin embargo, un minuto después volvió a tuitear: “o Serve the servants“, dijo, agregando una nueva pieza.

O Serve the servants? 🤯 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 21, 2023

Blink 182 y Green Day

A raíz de los tuits del mandatario, algunos usuarios comenzaron a preguntarle por sus preferencias, aunque respecto a otras bandas.

Al ser consultado sobre “qué canción escogería de Green day como temazo”, el jefe de Estado replicó diciendo que Longview y agregó una cara sonriente.

Mientras que otra cuenta le planteó invitar al grupo Blink 182 al Palacio de La Moneda. “Sabemos que le gustan sus primeros albums”, agregó un usuario.

“Chesires cat y Dude ranch discazos“, respondió el presidente.

Longview 😉 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 21, 2023