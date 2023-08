Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, volverá a escribir una carta al Aeropuerto de Santiago.

Cabe recordar que en abril, el presentador de televisión calificó de “insólito” y “desastroso” el servicio que el aeropuerto Nueva Pudahuel tiene para las personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida.

“Los pasajeros que tienen una de estas condiciones pueden pedir el servicio de una silla de ruedas al momento de comprar su boleto. Pues bien, aquí viene lo increíble: debe ser el único aeropuerto del mundo donde las personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad tienen que ir en busca de su silla de ruedas, en vez de que la silla de ruedas llegue hasta donde está quien la necesita“, manifestó en una carta enviada a El Mercurio.

En esta oportunidad, Don Francisco participará del programa 45 Minutos con de Mega, donde se referirá a los problemas que persisten en el Aeropuerto de Santiago.

En un adelanto, el animador reveló que “he pensado en escribir una segunda carta, no he comenzado todavía, pero la haré. Y con la siguiente premisa: ‘Quiero expresar mis felicitaciones al aeropuerto, pero no tanto’“.

“Me percaté de que en los baños no había papel higiénico, ni para las manos, ni para el water, solo dispensadores vacíos. Además, estaba todo sucio. En ese momento, volví a sentirme en el tercer mundo. Es importante que los baños sean prioridad, ya que demuestran un poco lo que es realmente el país, íbamos tan bien“, subrayó.

Aeropuerto anunció mejoras para personas con discapacidad tras denuncia

Tras la carta enviada por el presentador de televisión, en junio pasado las autoridades del terminal aéreo anunciaron el lanzamiento del plan “Aeropuerto para todos/as”. Un conjunto de medidas que mejora los servicios y accesos para las personas con movilidad reducida y con discapacidad en dicho aeropuerto.

Entre las medidas que considera esta iniciativa, se contempla la renovación del parque de silla de ruedas, con 350 nuevos aparatos, que están en fase de armado y estarán en funcionamiento en las próximas semanas.

También se suman 14 nuevos carros eléctricos con capacidad para dos pasajeros, que se agregan a los siete carros que ya están disponibles.

Sumado a ello, se agrega la construcción de una rampa temporal en zona de llegadas internacionales, la que estará operativa transitoriamente para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Adicionalmente, se instalarán elementos electromecánicos adicionales a los ya existentes, como puertas automáticas, veredas rodantes y ascensores, para facilitar los desplazamientos en zonas de embarque y desembarque.