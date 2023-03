Este martes, el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, conversó sobre su ruptura con Shakira y sostuvo que su objetivo actual es que los dos hijos que tuvo con ella “estén bien”.

En entrevista con Rac1, también se refirió a la canción de la colombiana con Bizarrap y señaló que “las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos“.

“Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien“, agregó el exdefensor.

En diciembre del año pasado, la expareja firmó un acuerdo en el que se establece que la artista colombiana se quedará a cargo de sus dos hijos en Miami, Estados Unidos.

La participación de su hijo en la Kings League

Pique también defendió la decisión de que su hijo Milan participara en un programa de la Kings League, el campeonato de fútbol siete que él mismo impulsa junto a otras reconocidas figuras.

“Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, dijo.