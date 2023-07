(EFE) – “La bebé (remix)“, de los mexicanos Peso Pluma e Yng Lvcas, y “Vampiros“, de la española Rosalía junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, forman parte de las canciones favoritas de este verano del expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017).

El demócrata ha convertido en una tradición en el país compartir una “playlist” con sus canciones favoritas para la temporada veraniega.

Esos artistas hispanos entraron en su lista de 42 canciones, que incluye a cantantes famosos entre los jóvenes estadounidenses como Ice Spice o SZA, pero también voces más tradicionales como Ella Fitzgerald o Bob Dylan.

“Como hago cada año, aquí están algunas de las canciones que he estado escuchando este verano, una mezcla de lo nuevo y lo viejo“, escribió Obama en un tuit presentado su selección.

Like I do every year, here are some songs I’ve been listening to this summer — a mix of old and new. Look forward to hearing what I’ve missed. pic.twitter.com/H2Do2iaD1p

— Barack Obama (@BarackObama) July 20, 2023