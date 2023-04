Una mujer de 46 años conmovió a los usuarios de redes sociales tras anunciar con alegría el término de su educación básica.

Se trata de María Clara Cárdenas, quien celebró haber finalizado el ciclo educativo en el Centro de Educación Básica Alternativa del colegio San Nicolas (CEBA) de la ciudad de Huamachuco, en Perú,

“Yo nací en el caserío Coípin y no tuve la oportunidad de estudiar en mi juventud, porque mis padres eran muy pobres para que me apoyen”, dijo Sánchez al locutor local Roger Peña.

Durante la conversación, la mujer detalló que decidió “retornar para aprender lo que no aprendí en mi juventud. Tengo 46 años y necesitaba estudiar, porque no estudié en mi niñez. Me siento contenta y feliz acá con mi profesora“.

“No hay edad para el estudio, decidan terminar sus estudios“, sostuvo luego de invitar a otras personas en su misma situación terminar su educación.