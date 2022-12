(CNN Brasil) – El ex jugador Edson Arantes do Nascimento, Pelé, se relacionó con muchas mujeres a lo largo de sus 82 años. Se casó tres veces, tuvo seis hijos -dos de ellos de relaciones extramatrimoniales- y no siempre mantuvo una buena relación con sus novias.

Su romance con la presentadora Xuxa Meneghel, con 23 años de diferencia entre ambos, cuando ella aún estaba en los inicios de su carrera, coparon las páginas de las revistas en la década de 1980. Cuando reconoció su paternidad, en la década de 2000, también se convirtió en noticia.

Las relaciones amorosas más famosas del rey del fútbol

Pelé se casó por primera vez en 1966, a los 26 años, con Rosemeri dos Reis Cholbi, que entonces tenía 21 años. Los dos se conocieron en Santos, y de este matrimonio nacieron tres hijos: Kely Nascimento, Edson Nascimento (más conocido como Edinho, quien hizo carrera en el fútbol y es entrenador del club de Londrina) y Jennifer Nascimento.

El matrimonio duró hasta 1978 y Rosemeri ha estado viviendo en los Estados Unidos desde su separación.

Mientras él y Rosemeri eran novios, Pelé tuvo una hija con Anísia Machado, en 1964. Anísia era su sirvienta en ese momento, y dio a luz a Sandra Regina Machado, quien solo fue reconocida por su padre luego de una larga disputa legal que se alargó durante cinco años y una prueba de ADN que confirmó el parentesco.

La relación entre ambos fue conflictiva. Sandra murió en 2006 de cáncer y, aun después de reconocer su paternidad, el jugador nunca se acercó a su hija. Anísia murió en 2014, también víctima del cáncer.

En 1969, ya casado con Rosemeri, Pelé también se involucró con Lenita Kurtz, durante un viaje a Porto Alegre de la selección brasileña para un partido contra Perú. De ese encuentro nació Flávia Cristina al año siguiente.

Cuando la niña cumplió 18 años, Lenita reveló quién era el padre. En 2002, Pelé asumió públicamente la paternidad de Flávia y buscó acercarse a su hija. Flávia también acompañó a su padre al hospital durante sus últimos días, junto con los demás niños.

Tras la separación de Rosemeri, Pelé inició su romance más sonado. A principios de la década de 1980, el ex jugador de 40 años conoció a Xuxa cuando aún era una modelo principiante de 17 años, durante un ensayo para la portada de la revista “Manchete”.

En una entrevista con el periodista Luis Erlanger, en una transmisión en vivo en su Instagram en 2021, Xuxa recordó cómo el ex novio habló de sí mismo en tercera persona para referirse a “Pelé” y los desafíos que impone la diferencia de edad.

También habló sobre las traiciones del ex jugador: “Dijo que era una relación abierta, pero abierta solo para él”. Seis años después, la relación terminó.

En 1989 Pelé también se involucró con Flávia Cavalcanti, elegida Miss Brasil ese año.

Al año siguiente, el ex jugador se involucró con la cantante de gospel Assíria Nascimento, quien se convertiría en su segunda esposa.

Se casó con Assíria en 1994, cuando ella tenía 34 años y él 53. Juntos tuvieron a los mellizos Joshua y Celeste, y la unión duró 14 años, hasta que se separaron en 2008.

En 2020, Assíria acudió a los tribunales para cobrar más de R$ 375 mil, que estarían relacionados con retrasos en la pensión alimenticia pagada por el rey del fútbol.

Tras la separación, Pelé se involucró con la empresaria Marcia Aoki en 2010. En una entrevista con la revista Veja, el rey dijo que se conocieron en los años 80, en Nueva York, pero recién se reencontraron en 2008, cuando se mudaron al mismo edificio.

Los dos se casaron en 2016 y permanecieron juntos hasta los últimos días de Pelé.