Pedro Pascal, el actor nacional-estadounidense, protagonista de exitosas series como Juego de Tronos y The Mandalorian, ha sido nominado a los premios MTV Movie & TV Awards.

Su nominación se debe a su participación en The Last of Us de HBO Max, donde interpreta al personaje Joe, en las categorías de Mejor Héroe yMejor Dúo.

Entre sus contendientes destacan Tom Cruise y Jena Ortega, por su actuación en la serie Merlina de Netflix, la cual no ha estado exenta de polémicas en los últimos tiempos. Mientras que en a categoría de Mejor Dúo, se enfrentará a Camila Mendes y Maya Hawke, y a Simona Tabasco y Beatrice Grannò.

Recientemente, la revista Variety publicó un artículo destacando que esta nominación a los MTV Movie & TV Awards podría pavimentar el camino de Pedro Pascal para los Premios Emmy. “Sería inconcebible imaginar una lista de actores nominados a los Premios Emmy sin la inclusión de esta superestrella chilena”, aseguraron desde el citado medio.

The Last of Us received 5 nominations at the 2023 MTV Movie & TV Awards

Best Show

Breakthrough Performance – Bella Ramsey (Ellie)

Best Hero – Pedro Pascal (Joel)

Best Duo – Pedro & Bella

Best Kiss – Anna Torv & Philip Prajoux (Tess & Stalker)#MTVAwards #TheLastOfUs pic.twitter.com/KvClbdZye3

— The Last of Us News (@TheLastofUsNews) April 5, 2023