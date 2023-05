(CNN) – Cuando se trata de extrañas interacciones con sus seguidores, Pedro Pascal suele destacar por sobre otros actores.

Así lo demostró durante una entrevista “de mesa redonda” con The Hollywood Reporter, en la que el actor chileno charló con Jeff Bridges, Kieran Culkin, Damson Idris, Michael Imperioli y Evan Peters.

La conversación giró en torno a algunos encuentros interesantes con los espectadores de sus series. Pascal contó que, a raíz de la muerte de su personaje en “Game of Thrones”, Oberyn Martell, la gente “se hizo selfies poniendo sus pulgares en mis ojos“-replicando la brutal escena—.

“Y al principio, yo estaba tan serio y feliz por el éxito del personaje en la serie, que los dejaba“, dijo. “Y entonces recuerdo que se me infectaron un poco los ojos. Ugh (sic)”.

Durante la cuarta temporada de la exitosa serie de HBO, el personaje de Pascal es asesinado por Gregor “La Montaña” Clegane (interpretado por Hafþór Júlíus Björnsson), que le aplasta los ojos con los pulgares antes de partirle el cráneo.

Culkin, protagonista de “Succession”, al escuchar la historia de Pascal bromeó: “Vaya, eso es mucha confianza”.

Pedro Pascal explains that many fans want to recreate his iconic death from #GameOfThrones when they ask to take a selfie with him #THRRoundtable pic.twitter.com/CZ7aJay5HR

— The Hollywood Reporter (@THR) May 29, 2023