Durante esta tarde, el late show Saturday Night Live presentó el trailer del programa que animara el actor nacional Pedro Pascal, este sábado 4 de febrero.

Pascal se está llevando todas las miradas después del estreno de The Last Of Us, que esta haciendo furor en redes sociales y en todo el mundo.

El actor nacional será el animador del late show estadounidense y estará acompañado del grupo Coldplay en el programa.

En el adelanto estrenado en redes sociales del programa, se puede ver a Pedro Pascal entrando al set del show: “El pequeño Pedro Pascal, de Santiago de Chile, a animar Saturday Night Live” agrega emocionado el actor.

