Este domingo, se vivió uno de los momentos más tensos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En plena competencia de patinaje, el chileno Emanuelle Silva fue empujado por su contrincante Guillherme Abel Rocha, dejándolo fuera de la carrera por el oro.

No obstante, Silva se quedó con el bronce, mientras que Abel Rocha fue descalificado de la competición.

Sin embargo, la historia no terminó allí. En redes sociales, los compatriotas indignados acudieron a la cuenta de Instagram del deportista brasileño para hacerle notar su molestia.

Tal como ocurrió con Adam Levine tras su bullado paso por el Festival de Viña 2020, los internautas compartieron memes y recetas de comidas chilenas.

Ya le empezaron a dejar recetas de cocina chilena y amistosos mensajes (?) entre otras cosas a Guilherme Abel Rocha, el patinador brasileño que empujó a Emanuelle Silva en los 500 mt del patín carrera. #PanamericanosSantiago2023 #Santiago2023 pic.twitter.com/fXIado34OJ — Doble Ele (@llanca) November 5, 2023

Tras esto, el deportista limitó los comentarios de su cuenta.

“Me pidió disculpas”: Emanuelle Silva pide el cese de duros comentarios contra patinador brasileño

Luego de la ola de mensajes que recibió Abel Rocha, incluso insultos, su otrora del patinaje, Emanuelle Silva, pidió detener estos comentarios en contra del brasileño.

“Quiero decirles que estoy bien, son cosas del deporte y gracias a Dios no pasó a mayores. Son cosas que nosotros vivimos día a día”, comenzó diciendo el chileno.

En esa línea, el también medallista de oro en Toronto 2015, dijo: “Mi compañero de Brasil no lo está pasando bien. Le han llegado muchos mensajes de lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo“.

“Él lo está pasando muy mal. Nos topamos siempre en los campeonatos, me pidió disculpas y todo bien, son cosas del oficio”, finalizó.