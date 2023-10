La reconocida guía gastronómica internacional Taste Atlas destacó al pastel de jaiba como uno de los 10 mejores platos de cangrejo del mundo.

La preparación se ubica en el puesto 10, con una calificación 4.1.

El medio describió que el plato es “una deliciosa cazuela de cangrejo chileno originaria de Santiago, donde se puede encontrar en la mayoría de los restaurantes”.

“El platillo se elabora con carne de cangrejo, pan sin corteza, ajo, cebolla, leche, chiles, vino blanco, mantequilla, caldo de pescado, crema y especias como comino, orégano y pimentón en polvo”, agregó.

También, mencionó que la combinación se hornea tradicionalmente en “ollas de barro (pomaires ) y, cuando está lista, generalmente se cubre con queso rallado y se sirve con pan y una copa de vino blanco de cuerpo medio como acompañamiento“.

Learn all about the best rated crab dishes in the world: https://t.co/HXAfnM9L1I pic.twitter.com/ByeZMiEB2y

— TasteAtlas (@TasteAtlas) October 2, 2023