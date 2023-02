(CNN en Español) — En un episodio de su podcast This is Paris de esta semana, la estrella de reality dijo que llamó a su hijo Phoenix y que no había revelado su nombre ni siquiera a su madre, Kathy Hilton, o a su hermana, Nicky Hilton Rothschild.

Hilton y su esposo Carter Reum revelaron el mes pasado que habían dado la bienvenida a un bebé juntos a través de un vientre subrrogado.

“Por ahora mantuvimos todo realmente en privado”, dijo Hilton en el podcast. “Ni siquiera mi madre, mi hermana o mis mejores amigos, nadie lo supo literalmente hasta que cumplió más de una semana, así que fue realmente lindo que con Carter, ese fuera nuestro propio viaje, porque siento que mi vida ha sido demasiado pública y nunca he tenido nada que sea solo mío”.

Agregó que la razón por la que ocultó su nombre a sus seres queridos fue porque su vida es muy pública y sabía que de alguna manera se filtraría.

“Si le dices a una persona, entonces ellos le dicen a alguien, y luego, de repente, está en TMZ o Page Six”, dijo. “Así que Carter y yo literalmente hicimos un pacto de que no le diríamos a nadie”.

Hilton, que también tiene un libro por publicar llamado Paris: The Memoir, leyó en voz alta una parte del mismo, donde explica por qué la pareja eligió el nombre de Phoenix.

“Si todo va bien, para cuando leas esto, Carter y yo tendremos un bebé”, leyó Hilton. “Planeamos llamarlo Phoenix, un nombre que decidí hace años cuando estaba buscando entre ciudades, países y estados en un mapa algo que combinara con París y Londres”.

Y continuó: “Más importante aún, es (que representa) el pájaro que se apaga y luego se levanta de las cenizas para volar de nuevo. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que el desastre y el triunfo van y vienen a lo largo de nuestra vida y que esto debe darnos una gran esperanza para el futuro”.