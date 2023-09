Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de Shrek, ya que Airbnb anunció que la icónica vivienda del ogro verde estará disponible para hospedarse.

“Érase una vez, un Asno muy parlanchín que aceptó cuidar el hogar de su mejor amigo. Antes de volver a su casa, Asno invitará a huéspedes locales y también de Muy, muy lejano a dormir como un auténtico ogro en el pantano de Shrek“, señalaron.

Desde la plataforma de alojamientos detallaron que el pantano es un refugio espacioso y remoto “digno de un ogro que disfruta de la soledad”, el cual se encuentra entre las colinas de las Tierras Altas escocesas.

Los huéspedes tendrán la oportunidad de vivir como ogros durante dos noches “muy especiales y estrelladas”. En concreto, se ofrece alojamiento para un máximo de tres huéspedes entre el 27 y el 29 de octubre.

Lo más relevante de la estadía es que es totalmente gratuita, lo cual es “un guiño al inestimable refugio que la Ciénaga de Shrek ha proporcionado a criaturas de todo tipo”, según detallaron desde Airbnb.

Los seguidores del conocido ogro verde podrán reservar el pantano a partir del 13 de octubre a las 19:00 CEST en airbnb.es/shrek. Los huéspedes deberán hacerse cargo de su trayecto de ida y vuelta al país europeo.

Shrek’s Swamp is now on Airbnb.

Booking opens October 13 at 10am PT: https://t.co/3F6n4ShYcg pic.twitter.com/dgWW2y4J52

— Airbnb (@Airbnb) September 26, 2023