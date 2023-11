(CNN) – Mientras la importantísima cuestión de la verdad y los hechos sigue dominando la actualidad, puede que no sorprenda saber que la palabra del año de Merriam-Webster es “auténtica“.

El diccionario en línea dice que ha habido un gran volumen de búsquedas de la definición de la palabra durante varios años, pero en 2023 se produjo un “aumento sustancial” gracias a “historias y conversaciones sobre IA, cultura de celebridades, identidad y redes sociales”.

La razón por la que tanta gente lo busca es porque “auténtico” tiene varios significados, según el anuncio en el sitio web del diccionario, entre ellos “no falso ni imitación” y “fiel a la propia personalidad, espíritu o carácter“.

Un sinónimo de real y actual, auténtico es “claramente una cualidad deseable”, según Merriam-Webster, y a menudo se vincula con expresiones de identidad, como la cocina.

El diccionario dijo que también ha sido un término preferido por celebridades como los cantantes Lainey Wilson, Sam Smith y Taylor Swift, quienes han aparecido en los titulares este año con declaraciones sobre la búsqueda de su “voz auténtica” y su “yo auténtico“.

Otro fanático es Elon Musk, quien anteriormente dijo que la gente debería ser más “auténtica” en las redes sociales. Sin embargo, eso se convirtió en un problema mayor a principios de este año cuando Musk, como nuevo jefe de Twitter, ahora X, se deshizo del signo de autenticidad del cheque azul, que ahora solo está disponible por un precio.

El auge de la inteligencia artificial ha desdibujado las líneas entre lo que es real y lo que no lo es, dejando a celebridades, marcas y personas influyentes en las redes sociales, entre otros, deseosos de demostrar su autenticidad.

Una de las otras palabras que se destacó en las búsquedas de este año, según el diccionario, fue “deepfake“, estrechamente relacionada.

Merriam-Webster lo define como “una imagen o grabación que ha sido alterada y manipulada de manera convincente para tergiversar que alguien hace o dice algo que en realidad no se hizo o dijo”.

Hubo un aumento particular en las búsquedas del término en abril y principios de mayo, según el diccionario, cuando los abogados de Musk argumentaron que no debería tener que dar testimonio legal sobre declaraciones públicas que hizo, ya que algunas de ellas podrían haber sido “deepfakes”. El argumento fue rechazado. Una de las noticias más notables del año sobre imágenes “deepfake” fue la de aquellas que parecían mostrar al expresidente Donald Trump siendo detenido por la policía de manera dramática en marzo.

En 2022, Merriam-Webster eligió “gaslighting” como palabra del año, diciendo que se había convertido en un término omnipresente en la “era de la desinformación”.

Otras palabras que generaron mucho tráfico al diccionario en línea en 2023 fueron “coronación”, “distópico”, “acusar” y “doppelgänger”.

Mientras tanto, “rizz” pasó directamente al “principio de búsquedas” en septiembre, cuando se agregó al diccionario el ejemplo de jerga impulsada por Internet.

Para los no iniciados, Merriam-Webster explicó: “Como sustantivo, rizz significa ‘atractivo o encanto romántico’ (como en ‘un hermano que tiene rizz’); como verbo (usualmente usado con up, como en ‘rizz up that cutie’) significa ‘encantar o seducir'”.